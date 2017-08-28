Изменено время работы КПВВ Станица Луганская
28.08.2017 21:01
Теперь контрольный пункт въезда-выезда будет работать с 7 утра до 6 вечера
С 1 сентября будет изменен режим работы контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская. Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
"С 1 сентября 2017 КПВВ Станица Луганская будет функционировать по следующему режиму работы: с 07:00 до 18:00 (по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
19 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе.
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