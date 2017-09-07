Укрзалізниця начала онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу

Оформить проездные через интернет можно еще на два поезда - до Перемышля и до Холма

Начиная с сегодняшнего дня с 10:00, билеты на два поезда до Польши можно купить онлайн, а не только в кассах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.



Оформить проездные документы онлайн можно на поезда № 715/716 Киев - Перемышль - Киев и №752/751 Здолбунов - Холм - Здолбунов.



Билеты в интернете можно купить в оба направления.



В июле начали продавать онлайн билеты на первый международный Интерсити+ №705/706 Киев - Львов - Перемышль.

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