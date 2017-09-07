Укрзалізниця начала онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу
07.09.2017 05:27
Оформить проездные через интернет можно еще на два поезда - до Перемышля и до Холма
Фото: uz.gov.ua
Начиная с сегодняшнего дня с 10:00, билеты на два поезда до Польши можно купить онлайн, а не только в кассах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
Оформить проездные документы онлайн можно на поезда № 715/716 Киев - Перемышль - Киев и №752/751 Здолбунов - Холм - Здолбунов.
Билеты в интернете можно купить в оба направления.
В июле начали продавать онлайн билеты на первый международный Интерсити+ №705/706 Киев - Львов - Перемышль.
Читайте также: Укрзалізниця запустила второй поезд Киев-Перемышль
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:59
-
вчера
19:11
-
вчера
18:22
-
вчера
17:01
-
вчера
17:21
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 36243
- 15681
- 10955
- 10318
- 9320
Спецпроекты
Новости партнеров