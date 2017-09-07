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Укрзалізниця начала онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу

07.09.2017 05:27
Оформить проездные через интернет можно еще на два поезда - до Перемышля и до Холма
Укрзалізниця начала онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу
Фото: uz.gov.ua

Начиная с сегодняшнего дня с 10:00, билеты на два поезда до Польши можно купить онлайн, а не только в кассах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Оформить проездные документы онлайн можно на поезда  № 715/716 Киев - Перемышль - Киев и №752/751 Здолбунов - Холм - Здолбунов. 

Билеты в интернете можно купить в оба направления.

В июле начали продавать онлайн билеты на первый международный Интерсити+  №705/706 Киев - Львов - Перемышль.

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