В Черновцах ветер повалил деревья и рекламные щиты: фото

В Черновцах около восьми вечера в воскресенье поднялся сильный ветер, который побил машины и повалил рекламные щиты

В Черновцах ветер повалил деревья, побил машины и повыбивал окна. Об этом сообщает 0372.ua.



Сильный ветер поднялся около восьми вечера в воскресенье, 17 сентября. Кроме порывов ветра, были гром и молния.



Полиция призвала жителей города без срочной необходимости не выходить из дома или оставаться в безопасных местах.





Фото: Олег Йосипов/Facebook











Фото: 0372.ua

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