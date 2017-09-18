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В Черновцах ветер повалил деревья и рекламные щиты: фото

18.09.2017 01:55
В Черновцах около восьми вечера в воскресенье поднялся сильный ветер, который побил машины и повалил рекламные щиты
В Черновцах ветер повалил деревья и рекламные щиты: фото
Фото: Олег Йосипов/Facebook

В Черновцах ветер повалил деревья, побил машины и повыбивал окна. Об этом сообщает 0372.ua.

Сильный ветер поднялся около восьми вечера в воскресенье, 17 сентября. Кроме порывов ветра, были гром и молния. 

Полиция призвала жителей города без срочной необходимости не выходить из дома или оставаться в безопасных местах. 

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Фото: Олег Йосипов/Facebook

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Фото: 0372.ua

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