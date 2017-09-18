Экс-посол США в Украине пожаловался на перелет рейсом МАУ

Бывший посол Стивен Пайфер написал, что в следующий раз до Берлина полетит только авиакомпанией Lufthansa, но не МАУ

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер пожаловался на украинскую авиакомпанию МАУ в Twitter.



Пайфер летел рейсом 423 из Киева, где был на конференции YES.

"Нет места для ног, возмутительная цена на багаж, только вода. Следующий раз - Lufthansa, даже если будет одна остановка", - написал эксперт центра Brookings Insitutuion

Позже он написал: "Должен отдать должное МАУ. Получил имейл с опросом о полете. Заполнил и отправил. Сайт МАУ отказался его принимать".

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