В Киеве госпитализированы 24 освобожденных из заложников военных

Врачи отмечают удовлетворительное состояние военнослужащих, но просят не затрагивать в разговорах болезненные для них темы

В Главный военный клинический госпиталь сегодня ночью были госпитализированы 24 освобожденных из заложников военнослужащих, которые выявили желание пройти обследование и лечение. Об этом на брифинге сообщил ведущий терапевт госпиталя Сергей Прокопчук.

По его словам, 18 из 24 пациентов были госпитализированы в терапевтический стационар, 6 пациентов - в хирургический стационар.

"На наше счастье, общее состояние всех пациентов, которые поступили на обследование и госпитализацию в военно-медицинский центр, удовлетворительное. Сейчас проводится полноценное плановое обследование", - сообщил он. Прокопчук отметил, что врачи постараются максимально быстро провести обследование, это займет день-два.

По словам ведущего хирурга, на данный момент ни один из поступивших в его отделение пациентов не требует оперативного вмешательства.



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Начальник управления психологического обеспечения ВСУ Сергей Грилюк отметил, что каждому военнослужащему и членам их семей обеспечено психологическое сопровождение.

"Что касается состояния... На сегодняшний день практически у всех у них состояние эйфории. Это может продолжаться 3-5, до 10 дней. Потом будет в любом случае спад и понимание того, что с ними происходило и какие могли быть последствия", - сказал он.

Грилюк отметил, что психологическое состояние бывших заложников стабильное, призвал проявить такт и не затрагивать болезненные для них темы - о том, что с ними происходило.

Также он попросил называть их бывшими заложниками, а не пленными, потому что они не находились в плену.

Отвечая на вопрос о судьбе освобожденных из заложников гражданских лиц, Грилюк отметил, что "с ними работает непосредственно аппарат президента Украины, и с ними проводятся точно такие же действия".

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