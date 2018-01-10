Больше всего увольнений случается после праздников - психологи
После новогодних праздников случается больше всего увольнений. Об этом LIGA.net рассказала специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Криворученко.
"Во-первых, это связано с переоценкой ценностей, да и новый год стараются начать с чистого листа. Во-вторых, могут увольняться из-за начальника-трудоголика, который в первые же рабочие дни требует рвения от подчиненных. Поэтому если вы - именно такой руководитель, то обратите внимание на "скорость" погружения в рабочий процесс после праздников и не спешите слишком сильно", - отметила эксперт.
По ее словам, затяжные выходные выбивают из колеи, и вернуться к рабочему процессу после праздников порой бывает очень нелегко. В психологии даже существует специальный термин - "синдром рабочей дезадаптации".
"Четкое планирование дел на месяц, неделю и текущий день поможет сосредоточиться и мобилизоваться. Начните составлять такой план сразу же по приходу на работу после новогодних праздников", - отметила эксперт.
"Не бросайтесь "на амбразуру" в первый же день после затяжного отдыха. Не старайтесь сделать все и сразу, в итоге задач не уменьшится, а вы быстрее устанете. Увеличивайте нагрузку постепенно. Первый рабочий день можно начать с неотложных дел, но закончить их до обеда. После перерыва - заняться текущими вопросами, а последний час посвятить планированию следующего дня", - советует эксперт.
Специалисты Международного кадрового портала hh.ua подобрали несколько советов, как в кратчайшие сроки войти в рабочий ритм:
- Не бросайтесь "на амбразуру" в первый же день после затяжного отдыха. Не старайтесь сделать все и сразу, в итоге задач не уменьшится, а вы быстрее устанете.
- Увеличивайте нагрузку постепенно. Первый рабочий день можно начать с неотложных дел, но закончить их до обеда. После перерыва - заняться текущими вопросами, а последний час посвятить планированию следующего дня.
- Переключайте внимание: скажите себе, что сегодня будете не работать, а проводить подготовительные мероприятия к работе. Увидите, как быстро "втянетесь".
- В первые рабочие дни старайтесь полноценно отдыхать после работы и высыпаться. Не задерживайтесь в офисе.
- Сделайте уборку на рабочем столе и в компьютере - это тоже поможет войти в рабочий ритм.
- Дышите глубже. Если есть такая возможность, идите на работу и с работы пешком, а еще гуляйте в обеденный перерыв - это придаст энергии.
- Соблюдайте постпраздничную диету: не перегружайте уставший после праздничных застолий организм жирным и сладким, отдайте предпочтение здоровой пище: овощам, фруктам и прочим полезностям.
- Делайте небольшие перерывы, по 10 минут каждые два часа, но не только на кофе, но и на зарядку: разомните уставшие руки и ноги, дайте отдых спине.
- Найдите хотя бы на время занятие по душе, куда будет хотеться пойти после работы: йога, сауна, массаж - это же может помочь и с психологической разгрузкой в первые стрессовые рабочие дни.
Ранее сообщалось, что одной из важных составляющих стимулирования сотрудников на работе является комфорт и удобство офисного пространства. 97% украинцев считают, что комфортное рабочее место играет важную роль в качественном выполнении задач.
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