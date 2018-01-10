Больше всего увольнений случается после праздников - психологи

Специалисты советуют не бросаться "на амбразуру" в первый же день после затяжного отдыха, а увеличивать нагрузку постепенно

После новогодних праздников случается больше всего увольнений. Об этом LIGA.net рассказала специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Криворученко.

"Во-первых, это связано с переоценкой ценностей, да и новый год стараются начать с чистого листа. Во-вторых, могут увольняться из-за начальника-трудоголика, который в первые же рабочие дни требует рвения от подчиненных. Поэтому если вы - именно такой руководитель, то обратите внимание на "скорость" погружения в рабочий процесс после праздников и не спешите слишком сильно", - отметила эксперт.

По ее словам, затяжные выходные выбивают из колеи, и вернуться к рабочему процессу после праздников порой бывает очень нелегко. В психологии даже существует специальный термин - "синдром рабочей дезадаптации".

"Четкое планирование дел на месяц, неделю и текущий день поможет сосредоточиться и мобилизоваться. Начните составлять такой план сразу же по приходу на работу после новогодних праздников", - отметила эксперт.

"Не бросайтесь "на амбразуру" в первый же день после затяжного отдыха. Не старайтесь сделать все и сразу, в итоге задач не уменьшится, а вы быстрее устанете. Увеличивайте нагрузку постепенно. Первый рабочий день можно начать с неотложных дел, но закончить их до обеда. После перерыва - заняться текущими вопросами, а последний час посвятить планированию следующего дня", - советует эксперт.

Специалисты Международного кадрового портала hh.ua подобрали несколько советов, как в кратчайшие сроки войти в рабочий ритм:

Не бросайтесь "на амбразуру" в первый же день после затяжного отдыха. Не старайтесь сделать все и сразу, в итоге задач не уменьшится, а вы быстрее устанете.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Первый рабочий день можно начать с неотложных дел, но закончить их до обеда. После перерыва - заняться текущими вопросами, а последний час посвятить планированию следующего дня.

Переключайте внимание: скажите себе, что сегодня будете не работать, а проводить подготовительные мероприятия к работе. Увидите, как быстро "втянетесь".

В первые рабочие дни старайтесь полноценно отдыхать после работы и высыпаться. Не задерживайтесь в офисе.

Сделайте уборку на рабочем столе и в компьютере - это тоже поможет войти в рабочий ритм.

Дышите глубже. Если есть такая возможность, идите на работу и с работы пешком, а еще гуляйте в обеденный перерыв - это придаст энергии.

Соблюдайте постпраздничную диету: не перегружайте уставший после праздничных застолий организм жирным и сладким, отдайте предпочтение здоровой пище: овощам, фруктам и прочим полезностям.

Делайте небольшие перерывы, по 10 минут каждые два часа, но не только на кофе, но и на зарядку: разомните уставшие руки и ноги, дайте отдых спине.

Найдите хотя бы на время занятие по душе, куда будет хотеться пойти после работы: йога, сауна, массаж - это же может помочь и с психологической разгрузкой в первые стрессовые рабочие дни.

Ранее сообщалось, что одной из важных составляющих стимулирования сотрудников на работе является комфорт и удобство офисного пространства. 97% украинцев считают, что комфортное рабочее место играет важную роль в качественном выполнении задач.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.