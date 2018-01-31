Огласите весь список, пожалуйста: карикатуры на "список Путина"

Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.

Карикатуры: facebook.com/sergey.elkin1

По мнению главы МИД Украины Павла Климкина, все находящиеся в "кремлевском списке" США несут персональную ответственность за нарушение принципов международного права. "И этот список означает, что Россия обязательно получит системный ответ", - сказал он.