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Огласите весь список, пожалуйста: карикатуры на "список Путина"

31.01.2018 11:10
Карикатурист Сергей Ёлкин посвятил свои очередные работы так называемому "кремлевскому докладу" Минфина США о руководстве путинской России
Огласите весь список, пожалуйста: карикатуры на "список Путина"
Владимир Путин (фото - Getty Images)
Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский доклад", как назвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину.

Среди них - секретарь президента Дмитрий Песков, советник Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.


Карикатурист информагентств Deutsche Welle и Радио Свобода Сергей Ёлкин посвятил свои очередные работы "списку Путина".

 
 

Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий. 

Карикатуры: facebook.com/sergey.elkin1

По мнению главы МИД Украины Павла Климкина, все находящиеся в "кремлевском списке" США несут персональную ответственность за нарушение принципов международного права. "И этот список означает, что Россия обязательно получит системный ответ", - сказал он.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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