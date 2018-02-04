Сегодня погода в Украине ухудшится: ожидаются дождь и мокрый снег

По всей Украине дожди, мокрый снег, гололедица

Сегодня, 4 февраля, погода по всей Украине ухудшится. Ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается мокрый снег, возможное налипание снега. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла.

На севере ночью прогнозируют дождь, местами сильный. Днем - дождь с переходом в мокрый снег. Температура будет колебаться от +1 до +6.

В остальных областях также прогнозируют дожди, днем в восточных областях местами сильные. Температура - от +4 до +9. В южных областях до +11.

В Киеве в воскресенье ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. Температура днем и ночью будет колебаться от +2 до +4.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате снегопадов на Закарпатье обесточены 19 населенных пунктов и осложнено движение крупногабаритного транспорта.

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