Сегодня погода в Украине ухудшится: ожидаются дождь и мокрый снег
Сегодня, 4 февраля, погода по всей Украине ухудшится. Ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях ожидается мокрый снег, возможное налипание снега. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла.
На севере ночью прогнозируют дождь, местами сильный. Днем - дождь с переходом в мокрый снег. Температура будет колебаться от +1 до +6.
В остальных областях также прогнозируют дожди, днем в восточных областях местами сильные. Температура - от +4 до +9. В южных областях до +11.
В Киеве в воскресенье ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. Температура днем и ночью будет колебаться от +2 до +4.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате снегопадов на Закарпатье обесточены 19 населенных пунктов и осложнено движение крупногабаритного транспорта.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
02.02.18
18:18
-
02.02.18
17:32
-
02.02.18
17:38
-
02.02.18
16:36
-
02.02.18
15:14