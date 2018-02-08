За содействие самоубийству предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на три года

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за содействие самоубийству. За изменения в Уголовный кодекс по поводу установления уголовной ответственности за содействие самоубийству №4088 проголосовали 229 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Теперь уголовная ответственность предусмотрена не только за доведение до самоубийства, но и за какое-либо содействие самоубийству или попытке самоубийства. За такие действия предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на три года.

Ранее ученые назвали черту, которая часто является причиной самоубийства.

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