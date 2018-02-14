Порошенко наградил Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно

Философ награжден орденом за выдающиеся личные заслуги в консолидации украинского общества и развитии демократии

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении философа Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно. Об этом глава государства написал в Facebook.

В документе уточняется, что Попович награжден "за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность".

10 февраля 2018 года не стало доктора философских наук, профессора, академика Национальной академии наук Украины Мирослава Поповича.

Он родился в 1930 году в Житомире. Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.

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