Порошенко наградил Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно
Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении философа Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно. Об этом глава государства написал в Facebook.
В документе уточняется, что Попович награжден "за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность".
10 февраля 2018 года не стало доктора философских наук, профессора, академика Национальной академии наук Украины Мирослава Поповича.
Он родился в 1930 году в Житомире. Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.
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