В забастовочном комитете медвуза опровергают закрытие общежитий

О проведении мирного шествия в поддержку Екатерины Амосовой никаких решений не принималось, заявил Василий Гилюк

Информация о якобы запланированной на сегодня акции в поддержку ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой не соответствует действительности. Объявление размещено на фейковой странице забастовочного комитета. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил один из организаторов забастовочного комитета, глава ГО Студдовіра Василий Гилюк.

"Эта страница фейковая. Это информационная атака. Возможно, работают пиарщики Минздрава", - сказал Гилюк.

О проведении мирного шествия в поддержку Амосовой, по его словам, никаких решений не принималось.

На вопрос, каковы будут дальнейшие действия комитета, Гилюк ответил: "Ждем решений органов власти, потом будет видно".

Ранее на странице Страйк-комітет НМУ імені О.О. Богомольця в Facebook была опубликована информация о запланированном на сегодня мирном шествии в поддержку Амосовой в связи с тем, что ночью ее якобы планируют уволить.

В тексте анонса говорится, что "для обеспечения массовости общежитие будет закрыто с 16-00 до 23-00".

Эту информацию распространили многие СМИ.

26 февраля 2018 года в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявил забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".

В заявлении университета также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. В Министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что администрация Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца сорвала учебный процесс в вузе, организовав "по директиве" забастовку.

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