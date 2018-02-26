Скандал вокруг университета Богомольца: МОН поддержало Минздрав

Минобразования призвало руководство Национального медуниверситета "выполнить свои обязанности и возобновить образовательный процесс"

Министерство образования и науки вслед за Минздравом осудило объявление "бессрочной забастовки" в Национальном медуниверситете имени Богомольца и, как следствие, срыв учебного процесса в вузе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

"МОН как главный центральный орган исполнительной власти, ответственный за образование и науку, считает недопустимым срыв образовательного процесса, который происходит административным путем в НМУ им. А.А. Богомольца, находящемся в сфере управления Минздрава", - говорится в заявлении.

В министерстве сослались на сегодняшнее заявление группы студентов этого вуза, которые утверждают, что так называемая забастовка была объявлена "без учета мнения как студенческого коллектива, так и коллектива работников".

"МОН подчеркивает, что для студентов, желающих учиться, должны быть созданы условия для нормального учебного процесса. Студенты не могут и не должны страдать от каких-либо конфликтов, в частности управленческих", - говорится в заявлении.

В Минобразования также напомнили, что ст. 44 Конституции четко говорит о том, что "никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке".

"Со своей стороны МОН обратилось к руководству НМУ им. Богомольца с требованием выполнить свои обязанности и возобновить образовательный процесс, создав условия для обучения тех студентов, которые желают учиться", - отметили в министерстве.

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Кроме того, министр образования и науки Лилия Гриневич в своем Facebook прокомментировала информацию о том, что из-за "забастовки" пришедшие на учебу студенты не смогли попасть в корпуса медуниверситета, которые были закрыты.

"Цепи на дверях университета - это беспрецедентно. Этого не было ни при каких социально-политических потрясениях, которые переживала наша страна, а таких было немало", - написала она.

26 февраля 2018 года в Национальном медуниверситете имени Богомольца объявил забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ".

В заявлении университета также утверждается, что Минздрав якобы заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. В министерстве это отрицают и заявляют, что вуз сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс в вузе, организовав "по директиве" забастовку.

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