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Красный крест направил в Донецк 220 тонн гуманитарной помощи

08.03.2018 15:18
Жителям временно оккупированной территории МККК передал продукты, медикаменты и стройматериалы
Красный крест направил в Донецк 220 тонн гуманитарной помощи
Фото: скриншот

Международный комитет Красного Креста направил в оккупированные районы Донецкой области 220 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"За прошедшие сутки через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 11 грузовых автомобилей от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - говорится в сообщении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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