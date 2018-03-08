Красный крест направил в Донецк 220 тонн гуманитарной помощи
08.03.2018 15:18
Жителям временно оккупированной территории МККК передал продукты, медикаменты и стройматериалы
Фото: скриншот
Международный комитет Красного Креста направил в оккупированные районы Донецкой области 220 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"За прошедшие сутки через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 11 грузовых автомобилей от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - говорится в сообщении.
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