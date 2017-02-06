Российского боксера Поветкина исключили из рейтинга WBC
06.02.2017 02:57
Поветкина в декабре прошлого года за несколько часов до начала боя уличили в употребление допинга
Александр Поветник (фото - EPA)
Российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина исключили из рейтингов WBC (Всемирный боксерский совет). Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, передает Р-Спорт.
Утром 17 декабря 2016 года перед боем с Бермейном Стиверном допинг-проба показала наличие в организме Поветкина запрещенного остарина.
На этой неделе будет вынесено решение по допинговому делу боксера.
В мае прошлого года Поветкин был уличен в употреблении допинга, вследствие чего сорвался его поединок с американским чемпионом мира по версии WBC американцем Дионтэем Уайлдером.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
04.02.17
12:18
-
04.02.17
13:40
-
04.02.17
12:55
-
04.02.17
12:42
-
04.02.17
08:40
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров