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Российского боксера Поветкина исключили из рейтинга WBC

06.02.2017 02:57
Поветкина в декабре прошлого года за несколько часов до начала боя уличили в употребление допинга
Российского боксера Поветкина исключили из рейтинга WBC
Александр Поветник (фото - EPA)

Российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина исключили из рейтингов WBC (Всемирный боксерский совет). Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, передает Р-Спорт.

Утром 17 декабря 2016 года перед боем с Бермейном Стиверном допинг-проба показала наличие в организме Поветкина запрещенного остарина.

На этой неделе будет вынесено решение по допинговому делу боксера. 

В мае прошлого года Поветкин был уличен в употреблении допинга, вследствие чего сорвался его поединок с американским чемпионом мира по версии WBC американцем Дионтэем Уайлдером. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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