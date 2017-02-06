Российского боксера Поветкина исключили из рейтинга WBC

Поветкина в декабре прошлого года за несколько часов до начала боя уличили в употребление допинга

Российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина исключили из рейтингов WBC (Всемирный боксерский совет). Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, передает Р-Спорт.

Утром 17 декабря 2016 года перед боем с Бермейном Стиверном допинг-проба показала наличие в организме Поветкина запрещенного остарина.



На этой неделе будет вынесено решение по допинговому делу боксера.

В мае прошлого года Поветкин был уличен в употреблении допинга, вследствие чего сорвался его поединок с американским чемпионом мира по версии WBC американцем Дионтэем Уайлдером.

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