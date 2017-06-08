Кличко сказал, когда объявит решение о будущем своей карьеры

Кличко намеревался публично заявить, останется ли он в боксе, 27 мая, но так этого и не сделал

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обещает в ближайшие две недели объявить свое решение, останется ли он в боксе. Об этом сообщают BoxingNews.



"Я объявлю, что я буду делать дальше, на протяжении ближайших двух недель. Моя жизнь - это не только спорт, не только бокс", - сказал Кличко на презентации своего нового бренда в Гамбурге.



Ранее 41-летний украинец Кличко обещал, что 27 мая в одной из телепрограмм расскажет, собирается ли он оставаться в боксе.

29 апреля 2017 года на стадионе Уэмбли в Лондоне в присутствии 90 тысяч зрителей состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом Кличко и обладателем пояса IBF Джошуа. Энтони победил Владимира в 11 раунде техническим нокаутом.

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