ФИФА признала матч Украина-Мальта неофициальным

Футбольный матч между сборными не может рассматриваться как официальный, так как во время игры было проведено 10 замен

Товарищеский матч Украина-Мальта признан ФИФА неофициальным. Об этом сообщила пресс-служба организации агентству Футбол 24 в ответ на журналистский запрос.

"Матч Украина-Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных (official A match), учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно правилам игры, невозможно использовать больше, чем шесть замен, о чем говорится в правиле 3 Правил игры", - сказано в ответе ФИФА.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА матч Украина-Мальта отсутствует в перечне товарищеских матчей, проведенных 6 июня, уточняет агентство.

Так или иначе, Украина не набрала бы баллов в рейтинге ФИФА (за поражение - 0 баллов), а вот сборная Мальты не досчиталась определенного количества очков в рейтинг за победу.

6 июня 2017 года сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч со сборной Мальты. Мальта выиграла со счетом 1:0, забив гол в первом тайме на 14-й минуте.

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