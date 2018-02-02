Украинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году

Награждение украинца состоялось в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи (РФ)

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала украинского чемпиона мира и Европы Александра Хижняка лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Согласно сообщению, по результатам выступлений в 2017 году Хижняк получил все возможные золотые награды боксерских соревнований. Он стал чемпионом Европы в возрастной группе до 22 лет, получил титул лучшего боксера на чемпионате Европы в Харькове, а также выиграл золото чемпионата мира в Гамбурге.

"Подобные награды являются большим стимулом для того, чтобы еще с большей мотивацией работать ради покорения новых вершин. Моя главная цель - награда Олимпийских игр, и я сделаю все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к лицензионному чемпионату мира 2019 и получить пропуск на Олимпиаду Токио-2020", - сказал Хижняк.

Награждение украинца состоялось в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи (РФ).

28 января украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик победил в поединке латыша Майриса Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.