В Японии в одном из городов пожар охватил целый квартал: фото
В четверг, 22 декабря, в японском городе Итоигава (префектура Ниигата) произошел масштабный пожар, к вечеру охвативший целый квартал. Об этом сообщает издание The Japan Times.
Отмечается, что пожар произошел утром в одном из местных ресторанов. В результате сильного ветра, огонь начал распространяться на другие дома и к вечеру охватил более 140 зданий в городе. Власти призывают военных помочь в тушении пожара.
Возгорание произошло в районе города, который густо переполнен домами и ветхими магазинчиками. Городские власти сообщают, что огонь охватил около 75 тыс квадратных метров пространства.
Власти призвали жителей района покинуть свои жилища, по оценке СМИ - это около 740 человек в 360 домохозяйства.
Фото: the-japan-news.com
Около 200 человек были эвакуированы из близлежащих к пожару помещений. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.
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