В Японии в одном из городов пожар охватил целый квартал: фото

Пожар произошел в одном из местных ресторанов в городе Итоигава. Из-за ветра огонь начал распространяться на другие дома и охватил более 140 зданий

В четверг, 22 декабря, в японском городе Итоигава (префектура Ниигата) произошел масштабный пожар, к вечеру охвативший целый квартал. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Отмечается, что пожар произошел утром в одном из местных ресторанов. В результате сильного ветра, огонь начал распространяться на другие дома и к вечеру охватил более 140 зданий в городе. Власти призывают военных помочь в тушении пожара.

Возгорание произошло в районе города, который густо переполнен домами и ветхими магазинчиками. Городские власти сообщают, что огонь охватил около 75 тыс квадратных метров пространства.

Власти призвали жителей района покинуть свои жилища, по оценке СМИ - это около 740 человек в 360 домохозяйства.







Фото: the-japan-news.com

Около 200 человек были эвакуированы из близлежащих к пожару помещений. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

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