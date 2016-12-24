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Госдеп предупреждает туристов об угрозе терактов в Египте

24.12.2016 05:39
Госдеп призвал американцев воздержаться от путешествий по Египту за пределами курорта Шарм-Эль-Шейх
Госдеп предупреждает туристов об угрозе терактов в Египте

Государственный департамент США предупредил американцев, которые собираются в путешествие в Египет, об угрозе террористических атак, передает Reuters.

"Теракты могут произойти в любом месте страны", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Ведомство также отметило, что несколько взрывов уже произошло в этом месяце, в том числе возле Коптского собора в Каире, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек.

Госдеп призывает туристов избегать поездок в Западную пустыню, на Синайский полуостров и любое другое место за пределами курорта Шарм-Эль-Шейх.

22 ноября Госдеп заявил, что террористические группировки Исламское государство и Аль-Каида планируют теракты по всей Европе.

11 декабря возле Коптского собора в Каире произошел взрыв. Ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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