Госдеп предупреждает туристов об угрозе терактов в Египте
Государственный департамент США предупредил американцев, которые собираются в путешествие в Египет, об угрозе террористических атак, передает Reuters.
"Теракты могут произойти в любом месте страны", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Ведомство также отметило, что несколько взрывов уже произошло в этом месяце, в том числе возле Коптского собора в Каире, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек.
Госдеп призывает туристов избегать поездок в Западную пустыню, на Синайский полуостров и любое другое место за пределами курорта Шарм-Эль-Шейх.
22 ноября Госдеп заявил, что террористические группировки Исламское государство и Аль-Каида планируют теракты по всей Европе.
11 декабря возле Коптского собора в Каире произошел взрыв. Ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГ.
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