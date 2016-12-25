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На Филиппины надвигается мощный тайфун

25.12.2016 13:15
К восточному побережью Филиппин приближается супертайфун Нок-Тен
На Филиппины надвигается мощный тайфун
Манила (фото - EPA)

На восточное побережье Филиппин надвигается мощный тайфун "Нок-Тен". Как сообщает BBC, его скорость ветра достигает 185 километров в час.

Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения. Однако многие не хотят покидать свой дом в день Рождества.

"Нок-Тен" должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе столицу Филиппин Манилу. На побережье могут обрушиться двухметровые волны.

При этом метеорологи утверждают, что супертайфун может несколько ослабиться перед тем, как достигнуть побережья.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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