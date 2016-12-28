В Сирии невозможен мир с Асадом на посту президента - МИД Турции
28.12.2016 15:12
Оппозиция не пойдет на мирное урегулирование конфликта в Сирии, если Асад останется у власти, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Фото: EPA
Мирное урегулирование в Сирии при действующем президенте Башаре аль-Асаде невозможно, так как оппозиция не примет его. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.
Чавушоглу подтвердил, что Турция подготовила соглашение о прекращении огня.
28 декабря 2016 года турецкие СМИ сообщили, что Турция и Россия согласовали план перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. План предлагает прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря.
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