В Сирии невозможен мир с Асадом на посту президента - МИД Турции

Оппозиция не пойдет на мирное урегулирование конфликта в Сирии, если Асад останется у власти, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Мирное урегулирование в Сирии при действующем президенте Башаре аль-Асаде невозможно, так как оппозиция не примет его. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

Чавушоглу подтвердил, что Турция подготовила соглашение о прекращении огня.

28 декабря 2016 года турецкие СМИ сообщили, что Турция и Россия согласовали план перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. План предлагает прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря.

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