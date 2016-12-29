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Против Нетаньяху в Израиле открыли уголовное дело - СМИ

29.12.2016 01:08
Издание The Times of Israel сообщило, что расследование в отношении Нетаньяху касается взяточничества и мошенничества
Против Нетаньяху в Израиле открыли уголовное дело - СМИ
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Генеральный прокурор Израиля санкционировал расследование уголовного дела против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местный 10-й канал телевидения.

Как говорится в сообщении, Нетаньяху будет вызван для дачи показаний в течение следующие девяти месяцев "по двум неопределенным вопросам".

Издание The Times of Israel сообщило, что расследование в отношении Нетаньяху касается взяточничества и мошенничества.
Обвинения, как предполагается, связаны с возможными пожертвованиями, что пресс-секретарем израильского лидера было названо "нонсенсом".

Нетаньяху также подозревается в нарушениях при закупке подводных лодок из Германии.

Премьер-министр Израиля отрицает эти обвинения.

Полиция страны отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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