Тюремный бунт в Бразилии: больше 50 человек убиты

В тюрьме города Манаус вспыхнул бунт, который унес жизни более 50 человек

Более 50 человек убиты в результате бунта в тюрьме города Манаус, столицы бразильского штата Амазонас. Как сообщает BBC, беспорядки в тюрьме вспыхнули из-за войны между враждующими бандами, контролирующими торговлю наркотиками в джунглях Амазонки.



Начальник тюрьмы штата Амазонас Педро Флоренсиос рассказал журналистам о 60 погибших в результате бунта, однако число жертв по-прежнему уточняется.

Власти по-прежнему пересчитывают заключенных, чтобы определить точное число, а также количество сбежавших, добавил начальник тюрьмы. Беспорядки начались в воскресенье вечером. Тюрьму удалось взять под контроль сегодня днем, сказал Фонтес.



Городская газета Манауса Em Tempo, тем временем, сообщает о 80 убитых. По данным газеты, обезглавленные тела нескольких погибших выбросили через стену тюрьмы. На сайте Em Tempo размещено видео, на котором запечатлены десятки окровавленных и искалеченных тел, лежащих на тюремном полу.



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