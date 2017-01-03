Турецкие военные заявили об уничтожении 18 боевиков ИГ в Сирии

За последние сутки турецкие военные самолеты уничтожили четыре цели ИГ, передают СМИ

Вооруженные силы Турции, которые поддерживают сирийских повстанцев в борьбе против боевиков Исламского государства на севере Сирии, заявили об уничтожении 18 джихадистов. Еще 37 боевиков получили ранения в результате столкновений и артиллерийского огня, сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных.

Издание отмечает, что за последние сутки турецкие военные самолеты уничтожили четыре цели ИГ.

25 декабря 2016 года сообщалось, что в сирийском городе Эль-Баб военные Турции уничтожили 140 целей террористической организации Исламское государство.

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