Турецкие военные заявили об уничтожении 18 боевиков ИГ в Сирии
03.01.2017 12:47
За последние сутки турецкие военные самолеты уничтожили четыре цели ИГ, передают СМИ
Фото: EPA
Вооруженные силы Турции, которые поддерживают сирийских повстанцев в борьбе против боевиков Исламского государства на севере Сирии, заявили об уничтожении 18 джихадистов. Еще 37 боевиков получили ранения в результате столкновений и артиллерийского огня, сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных.
Издание отмечает, что за последние сутки турецкие военные самолеты уничтожили четыре цели ИГ.
25 декабря 2016 года сообщалось, что в сирийском городе Эль-Баб военные Турции уничтожили 140 целей террористической организации Исламское государство.
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