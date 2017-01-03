Атака в Турции: Киргизстан ответил на обвинения своего гражданина

Власти Киргизстана заявляют, что подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле был допрошен. По верссии властей, он не причастен к преступлению

Киргизстан отвергает причастность своего гражданина к нападению на ночной клуб в Стамбуле. Об этом сообщает украинская редакция BBC со ссылкой на главу службы безопасности Киргизстана.

Власти Киргизстана заявляют, что они допросили этого человека и обнаружили, что он не причастен к нападению.

Глава службы безопасности Кыргызстана сообщил, что владелец паспорта не причастен к нападению, а изображение в паспорте только похоже на подозреваемого.

В государственной регистрационной службе Кыргызстана отметили, что они начали изучать дело этого человека после появления информации в СМИ.

Ранее правоохранители Турции распространили фотографию мужчины, которого подозревают в совершении новогоднего теракта в стамбульском ночном клубе Reina. Как выяснилось позже, он может быть гражданином Киргизстана, его супруга была задержана.

Турецкая полиция обнародовала изображение подозреваемого вчера, но не предоставила никаких подробностей. В свою очередь, киргизские полицейские отметили, что не связывались с турецкими коллегами по поводу подозреваемого.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

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