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Теракт в Берлине: полиция задержала еще одного подозреваемого

04.01.2017 20:26
26-летний выходец из Туниса был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения
Теракт в Берлине: полиция задержала еще одного подозреваемого
Фото: ЕРА

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителя прокуратуры Германии.

Согласно сообщению, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

В доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

Предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри был застрелен правоохранителями в Италии 23 декабря.

28 декабря сообщалось о задержании 40-летного выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине. Позже его отпустили

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ЛIГАБiзнесIнформ
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