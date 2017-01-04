Теракт в Берлине: полиция задержала еще одного подозреваемого

26-летний выходец из Туниса был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителя прокуратуры Германии.

Согласно сообщению, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

В доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

Предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри был застрелен правоохранителями в Италии 23 декабря.

28 декабря сообщалось о задержании 40-летного выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине. Позже его отпустили.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.