США обвинили Асада в нарушении перемирия в Сирии

Как заявили в Госдепартаменте, это обычное поведение сирийского режима, когда любая договоренность о прекращении огня нарушается

Вашингтон обвинил сирийский режим Башара Асада в нарушении договоренности о прекращении огня, обусловленной международными посредниками, для того, чтобы продолжать уничтожать оппозицию. С таким заявлением выступил спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Как мы уже увидели за последние 24-36 часов, режим злоупотребляет затишьем в боевых действиях для того, чтобы продолжать давить на оппозицию", - отметил он.

Спикер также добавил, что это обычное поведение сирийского режима, когда любая договоренность о прекращении огня нарушается, иногда даже не начавшись.

30 декабря в Сирии вступил в силу режим прекращения огня. Инициаторами режима прекращения огня стали Россия и Турция. США высказали одобрение перемирию.

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