Трамп планирует реструктуризировать и сократить штат ЦРУ

По мнению избранного президента США, ЦРУ стало "раздутым и политизированным"

Избранный президент США Дональд Трамп планирует реструктуризировать и сократить руководство Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Трамп, суровый критик американских спецслужб, сотрудничает с ведущими консультантами, разрабатывая план по реструктуризации ЦРУ.

"Этот шаг объясняется убежденностью избранного президента в том, что офис национальной разведки стал раздутым и политизированным", - сообщил журналистам источник.

Сокращение штата предусматривается также в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.

Представитель разведки от комментариев отказались.

Как сообщалось ранее, новоизбранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, первым делом отменит медицинскую реформу действующего президента Барака Обамы - Obamacare.

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