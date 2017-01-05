Трамп планирует реструктуризировать и сократить штат ЦРУ
Избранный президент США Дональд Трамп планирует реструктуризировать и сократить руководство Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как пишет издание, Трамп, суровый критик американских спецслужб, сотрудничает с ведущими консультантами, разрабатывая план по реструктуризации ЦРУ.
"Этот шаг объясняется убежденностью избранного президента в том, что офис национальной разведки стал раздутым и политизированным", - сообщил журналистам источник.
Сокращение штата предусматривается также в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.
Представитель разведки от комментариев отказались.
Как сообщалось ранее, новоизбранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, первым делом отменит медицинскую реформу действующего президента Барака Обамы - Obamacare.
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