В Багдаде от взрыва погибли шестеро, еще 15 были ранены

В организации теракта подозреваются боевики Исламского государства

На востоке Багдада от взрыва заминированного автомобиля погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подозревается, что теракт совершили боевики террористической организации Исламское государство, так как информационное агентство Amaq, близкое к ИГ, заявило о взрыве припаркованного автомобиля, начиненного взрывчаткой в районе Аль-Обейди, где, как правило, собираются шииты.

31 декабря 2016 года сообщалось, что ИГ взяла на себя ответственность за два взрыва в центре Багдада, в результате которых погибли 28 человек и более 40 пострадали.

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