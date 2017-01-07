Иракская армия отбила ключевой район Мосула у террористов ИГ

Войска Ирака отбили у террористов стратегически важный район города Мосул, который остается последним оплотом группировки

Иракская армия выбила террористов группировки Исламское государство из стратегически важного района города Мосул (Ирак), сообщает Би-би-си.

Битва за Мосул возобновилась накануне новогодней ночи. Захватом района армия Ирака обеспечила себе контроль над высотами, с которых открывается вид на город.

29 декабря иракские войска начали второй этап наступательной операции против боевиков Исламского государства в Мосуле, сосредоточив удар на восточных районах города.

5 января военные Турции заявили, что в результате авиаударов в Сирии были ликвидированы 38 боевиков террористической организации Исламское государство

6 января сообщалось, что один из ключевых лидеров Исламского государства Махмуд аль-Исави был убит в результате авиаудара международной коалиции 31 декабря в сирийском городе Ракка.

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