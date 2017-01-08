Нетаньяху: Теракт в Израиле совершил палестинский сторонник ИГ

По словам премьера Израиля, теракт совершил сторонник ИГ, однако ни одна террористическая группировка ответственности на себя еще не взяла

Подозреваемый в совершении теракта в Иерусалиме идентифицирован и является сторонником террористической группировки Исламское государство. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Радио Свобода.

По данным СМИ, нападавший был палестницем.

На данный момент ответственность за теракт ни одна группировка на себя не взяла.

Ранее сегодня в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих. Еще 15 человек получили травмы.

Как сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, украинцев среди пострадавших в результате теракта по предварительным данным нет.

Читайте также: В сети появилось видео теракта в Иерусалиме

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.