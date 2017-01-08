Нетаньяху: Теракт в Израиле совершил палестинский сторонник ИГ
Подозреваемый в совершении теракта в Иерусалиме идентифицирован и является сторонником террористической группировки Исламское государство. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Радио Свобода.
По данным СМИ, нападавший был палестницем.
На данный момент ответственность за теракт ни одна группировка на себя не взяла.
Ранее сегодня в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих. Еще 15 человек получили травмы.
Как сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, украинцев среди пострадавших в результате теракта по предварительным данным нет.
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