В ФРГ задержаны свыше 900 предполагаемых перевозчиков мигрантов

В Германии количество задержанных перевозчиков нелегальных мигрантов уменьшилось с 3400 в 2015 году до 900 за 11 месяцев 2015 года

С января по ноябрь 2016 года правоохранительные органы Германии задержали 906 человек по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщил в воскресенье, 8 января, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на министерства внутренних дел ФРГ, передает DW.

Таким образом, число задержанных контрабандистов значительно сократилось по сравнению с 2015 годом, когда были задержаны почти 3400 человек.

В МВД полагают, что это сокращение вызвано закрытием "балканского маршрута", по которому беженцы переправлялись на территорию Германии, а также с общим уменьшением потока мигрантов в ФРГ. Большинство задержаний - 481 - зарегистрировано на границе с Австрией. На польской и чешской границе контрабандистов задерживали значительно реже - 155 и 106 раз соответственно.

Самую большую группу подозреваемых в контрабанде людей составили граждане Сирии - 76 человек. За ними идут граждане Польши (70 человек), а также Германии и Ирака (по 57 человек). На пятом месте оказались россияне - 56 подозреваемых. Сколько из задержанных были наказаны в судебном порядке, министерство не сообщило.

В ноябре в Европе раскрыли схему нелегальных перевозок украинцев в Великобританию и Ирландию. Арестованы более ста человек, подозреваемых в подделке документов и содействии нелегальной иммиграции.

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