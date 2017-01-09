В Бундестаге призвали защитить Германию от кибератак и ботов
После доклада спецслужб США о кибератаках со стороны России глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Томас Опперман обратился к министру внутренних дел ФРГ Томасу де Мезьеру с призывом усилить киберзащиту Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) от возможных хакерских взломов. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 9 января, сообщает DW.
Опперман призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию. По его словам, фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение 24-х часов.
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