В Бундестаге призвали защитить Германию от кибератак и ботов

Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Германии призвал руководство соцсетей блокировать ботов и удалять фейковые новости в течение 24 часов

После доклада спецслужб США о кибератаках со стороны России глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Томас Опперман обратился к министру внутренних дел ФРГ Томасу де Мезьеру с призывом усилить киберзащиту Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) от возможных хакерских взломов. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 9 января, сообщает DW.

Опперман призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию. По его словам, фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение 24-х часов.

5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили , что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии. 8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил , что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.





8 января министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан заявил , что Министерство обороны Франции увеличит свои ресурсы для защиты от кибератак.

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