Картер: Не думаю, что нужен лишь военный ответ на кибератаки РФ

Глава Пентагона заявил, что ответ США на кибератаки России не должен ограничиваться киберсредствами, но и не должен быть исключительно военным





"Я думаю, что мы не должны ограничивать себя киберсредствами, когда киберсредства используются для совершения агрессии против нас. Это частично правильно. Я не думаю, что это должен быть военный или исключительно военный ответ", - сказал глава Пентагона.





5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили , что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил , что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.





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