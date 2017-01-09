Картер: Не думаю, что нужен лишь военный ответ на кибератаки РФ
09.01.2017 04:45
Глава Пентагона заявил, что ответ США на кибератаки России не должен ограничиваться киберсредствами, но и не должен быть исключительно военным
Эштон Картер (фото - ЕРА)
Ответ США на киберататки со стороны России не должен быть исключительно военным. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер в интервью NBC.
"Я думаю, что мы не должны ограничивать себя киберсредствами, когда киберсредства используются для совершения агрессии против нас. Это частично правильно. Я не думаю, что это должен быть военный или исключительно военный ответ", - сказал глава Пентагона.
5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.
8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.
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