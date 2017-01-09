Забастовка сотрудников метрополитена парализовала Лондон: фото
В Лондоне сотрудники метрополитена проводят 24-часовую забастовку. Об этом сообщает The Guardian.
В результате закрыты почти все центральные станции метро, работают лишь отдельные участки восьми линий метро.
Забастовка продлится до 18:00 9 января.
Участники забастовки протестуют против сокращения рабочих мест и закрытия билетных касс в рамках планов по модернизации.
Сообщается, что закрыты почти все центральные станции метро, работают лишь отдельные участки восьми линий метро.
Компания Transport for London сообщает, что открытыми для пассажиров остаются около 60% станций.
Однако на улицах в результате забастовки стало больше автомобилей, а также отмечаются очереди на автобусные рейсы.
Фото: скриншот видео
27 октября в Германии начали забастовку бортпроводники немецких авиакомпаний Eurowings и Germanwings, которые являются дочерними компаниями концерна Lufthansa.
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