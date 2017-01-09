Забастовка сотрудников метрополитена парализовала Лондон: фото

Забастовка продлится до 18:00 9 января

В Лондоне сотрудники метрополитена проводят 24-часовую забастовку. Об этом сообщает The Guardian.

В результате закрыты почти все центральные станции метро, работают лишь отдельные участки восьми линий метро.

Забастовка продлится до 18:00 9 января.





Участники забастовки протестуют против сокращения рабочих мест и закрытия билетных касс в рамках планов по модернизации.

Сообщается, что закрыты почти все центральные станции метро, ​​работают лишь отдельные участки восьми линий метро.





Компания Transport for London сообщает, что открытыми для пассажиров остаются около 60% станций.

Однако на улицах в результате забастовки стало больше автомобилей, а также отмечаются очереди на автобусные рейсы.





Фото: скриншот видео

27 октября в Германии начали забастовку бортпроводники немецких авиакомпаний Eurowings и Germanwings, которые являются дочерними компаниями концерна Lufthansa.

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