В Англии мужчина со сломанной ногой два часа полз к спасателям

В Англии спасли мужчину, который больше двух часов полз со сломанной ногой, упав во время прогулки со скалы

В Англии спасли мужчину, который больше двух часов полз со сломанной ногой, упав во время прогулки со скалы, передает Би-би-си.

54-летний Том Робинсон поскользнулся, гуляя в субботу на побережье графства Дорсет, где он проводил выходные.

Мужчину обнаружили спасатели, которые начали поиски после того как жена Робинсона сообщила о его отсутствии на протяжении несколько часов.

Пострадавшего увезли с пляжа на спасательной лодке, а затем доставили на машине скорой помощи в больницу.

Экипаж лодки рассказал, что сломавший ногу мужчина использовал палки, с помощью которых ему удалось проползти три четверти мили. Сейчас он находится в больнице.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.