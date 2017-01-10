Суд Венесуэлы признал незаконным импичмент президента страны

Суд запретил парламенту продолжать процедуру отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро от должности

Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента признать президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинувшим свой пост неконституционным и выходящим за рамки полномочий Национального собрания. Об этом сообщает Telesur.

Ранее сегодня сообщалось, что парламент Венесуэлы объявила президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

Критики Мадуро винят его в трехзначной инфляции и продовольственном кризисе в стране. Сам президент Мадуро, заявлял, что является жертвой "экономической войны" во главе с его политическими противниками при поддержке Вашингтона.

29 октября 2016 года в Венесуэле началась забастовка против президента. Участники акции требовали от власти разрешить проведение референдума по отставке Николаса Мадуро.

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