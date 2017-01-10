Разведка США: РФ, Китай и терроризм - главные угрозы будущего

Согласно докладу разведки США, в ближайшие пять лет опасность конфликтов между государствами дорастет до уровня холодной войны

Опасность конфликтов между государствами и внутри государств будет нарастать в течение последующих пяти лет до уровня, не виданного со времен холодной войны. Глобальный рост, в свою очередь, будет замедлятся, а антиглобализация - порождать национализм. Об этом говорится в докладе американской разведки "Глобальные тенденции: Парадокс прогресса", передает Reuters.

В докладе опубликованы факты, согласно которым ближайшее будущее будет "темным и трудным", учитывая "напористых" Россию и Китай, региональные конфликты, терроризм, рост неравенства доходов, изменение климата и вялый экономический рост.

Согласно документу, в ближайшие десятилетия будет возрастать угроза терроризма.

Неопределенность США и ослабление международных стандартов, соблюдения прав человека помогут Китаю и России бросить вызов американскому влиянию.

Однако до "горячей" войны не дойдет.

В документе также говорится, что, хотя глобализация и технический прогресс "обогатили богатых" и избавили миллиарды людей от бедности, они также искореняют средний класс. В связи с этим увеличивается поток мигрантов, который уже стал крупнейшим за последние 70 лет. Это провоцирует "националистические настроения и анти-элитарные импульсы мигрантов".

Читайте также: Трамп: Возврат Крыма Украине может стать началом Третьей мировой

"Тенденции формирования будущего включают сокращение трудоспособного населения богатых стран и расширение той же группы в бедных странах, особенно в Африке и Южной Азии, развитие экономики, занятости, урбанизации и благосостояния", - говорится в докладе.

Управление усложнится, так как вопросы, в том числе глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды и угрозы здоровью требуют коллективных действий, но такое сотрудничество становится все труднее.

Как отмечают журналисты, в докладе сознательно не анализируют нынешнюю политику США, но подчеркиваются сложности в отношении действий и заявлений избранного президента Дональда Трампа.

27 декабря сообщалось, что экс-заместитель главнокомандующего войск НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф опубликовал книгу "2017: Война с Россией: Срочное предупреждение", в которой допускает, что России по силам за считанные дни захватить часть Украины и балтийские страны.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.