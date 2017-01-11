USD:  27.37  28.03   EUR:  28.66  29.72  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Сына главы Samsung допросят по делу о коррупции

11.01.2017 11:56
Следователи решили допросить топ-менеджера компании Ли Че Ёна, который также приходится сыном главе холдинга
Сына главы Samsung допросят по делу о коррупции
Ли Че Ён (фото - EPA)

Коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе докатился до компании Samsung. Следователи решили допросить топ-менеджера компании Ли Че Ёна, который также приходится сыном главе холдинга, передает Би-би-си.

В сообщении следователей уточняется, что в четверг Ли Че Ёна допросят в качестве подозреваемого. Следствие считает, что Samsung перечислял пожертвования в некоммерческие фонды, подконтрольные подруге президента Чхве Сун Силь.

Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента Пак Кын Хе. Сообщалось, что ее подруга заставляла крупные компании перечислять в свои фонды крупные суммы.

Среди этих компаний оказалась и Samsung. Следствие не исключает, что ее пожертвования в фонд можно расценить как взятку, за счет которой компания надеялась получить со стороны властей одобрение одной своей спорной сделки.

Ли Че Ён формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Че Ён считается фактическим главой корпорации.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 