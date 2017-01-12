Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США

Президент Мексики сказал, что есть некоторые разногласия с новой администрацией США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето категорически отверг возможность финансирования строительства стены на границе с США. Об этом сообщает DW.

"В Мексике никогда не согласятся с тем, что противоречит "нашему достоинству как страны и нашему достоинству как мексиканцев", - заявил он на ежегодной встрече с мексиканскими послами 11 января.

По словам Ньето, очевидно, что у Мексики имеются некоторые разногласия с будущей администрацией США.

"Например, по теме стены, за которую Мексика, конечно, не будет платить", - сказал президент.

Он добавил, что правительство Мексики будет стараться сохранить хорошие отношения с США и их президентом.

"Мексика будет стремиться к такому торговому соглашению с США, которое гарантирует безопасность инвестиций, и отвергает любые попытки воздействия на инвесторов "на основании страха и угроз", - подчеркнул Ньето, коснувшись возможного пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), обещанного избранным президентом США Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании.

Он призвал Трампа пресечь контрабанду оружия из США в Мексику и остановить финансовые потоки, связанные с организованной преступностью.

В сентябре 2016 года после встречи с Пенья Ньето, Трамп утверждал, что строительство стены на границе обсуждалось за закрытыми дверями, но финансовый вопрос не затрагивался.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

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10 ноября сообщалось, что несмотря на то, что новоизбранный президент Дональд Трамп обещал мексиканцам "стену на границе" и "выгнать бандитов обратно в Мексику", Ньето хочет сотрудничать с новым главой США.

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