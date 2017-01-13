США хотят оснастить F-35 ядерным оружием как можно быстрее - СМИ

Основная задача F-35 - завоевание господства в небе с акцентом на работу высокоточными бомбами по позициям противника. Ядерное оружие на борту - опция

Недавно поступивший на вооружение американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning может стать носителем ядерного оружия быстрее, чем предполагалось изначальными планами Пентагона. Об этом пишет со ссылкой на источники в Минобороны США Polular Mechanics.

Ранее предполагалось, что F-35 оснастят системой, позволяющей применять ядерные заряды, к началу 2020-х годов.

Как пишет источник, истребитель F-35A "научат" работать с ядерными бомбами B61/12 раньше намеченных сроков, если ситуация с безопасностью в мире не изменится и будет угрожать США.

Арсенал других модификаций самолета (F-35B морпехов и F-35С морпехов и флота) оставят без ядерного оружия.

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По предварительным данным, ядерные бомбы будут размещать во внутренних отсеках самолета, чтобы сохранить его невидимость для радаров противника.

Несмотря на возможность оснащения ядерными бомбами, основная задача F-35 - завоевание господства в небе с акцентом на работу по позициям противника высокоточными ракетами и бомбами.

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