На готовящемся к отправке на МКС Союзе выявили неполадки - СМИ

Российский пилотируемый корабль Союз, который планировалось отправить к МКС в марте, скорее всего, заменят аналогом из-за выявленных неполадок

Источник на космодроме Байконур сообщил о неполадках, выявленных при испытаниях российского пилотируемого корабля Союз, который должен был в марте 2017 года доставить на Международную космическую станцию очередной экипаж. Об этом пишет Интерфакс.

"Во время испытаний на Байконуре был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит Союз с другим заводским номером", - сообщил источник.

В Роскосмосе эту информацию официально пока не подтвердили.

1 декабря 2016 года отправленный к МКС российский космический грузовой корабль Прогресс МС потерпел крушение.

Обломки корабля нашли в российской Туве спустя два дня.

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