Трамп анонсирует "дружбу с бывшими врагами" и выход США из ТТП

Новая администрация президента США также планирует пересмотр членства в НАФТА

При новой администрации президента Дональда Трампа США планируют налаживать отношения со "старыми врагами", выход из международной торгово-экономический организации Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) и пересмотр членства в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом сообщается в официальной программе новой администрации на сайте Белого дома.

"Мир должен знать, что мы не уезжаем за границу в поисках врагов, что мы всегда рады, когда старые враги становятся друзьями, а старые друзья становятся союзниками. Мир будет более мирным и процветающим с более сильной и более уважаемой Америкой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выход из НАФТА произойдет в том случае, если другие партнеры откажутся от пересмотра соглашения и не предоставят "американским рабочим честные сделки".

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В сообщении новая администрация Белого дома также анонсирует активную борьбу с Исламским государством и другими террористическими группировками.

Внешняя политика США будет ориентирована на "американские интересы и американскую национальную безопасность".

"Борьба за справедливые, но жесткие торговые сделки может привести рабочие места к берегам Америки, повышение заработной платы и поддержку производства США", - подчеркивается в сообщении новой администрации.

Сразу после инаугурации Трамп подписал ряд распоряжений, в том числе о назначении Джеймса Маттиса главой Пентагона.

20 января вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ придется переориентировать свою экономическую стратегию на Азию, если новая администрация Белого дома продолжит торговую войну с Китаем.

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