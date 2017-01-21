Трамп анонсирует "дружбу с бывшими врагами" и выход США из ТТП
При новой администрации президента Дональда Трампа США планируют налаживать отношения со "старыми врагами", выход из международной торгово-экономический организации Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) и пересмотр членства в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом сообщается в официальной программе новой администрации на сайте Белого дома.
"Мир должен знать, что мы не уезжаем за границу в поисках врагов, что мы всегда рады, когда старые враги становятся друзьями, а старые друзья становятся союзниками. Мир будет более мирным и процветающим с более сильной и более уважаемой Америкой", - говорится в сообщении.
Как отмечается, выход из НАФТА произойдет в том случае, если другие партнеры откажутся от пересмотра соглашения и не предоставят "американским рабочим честные сделки".
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В сообщении новая администрация Белого дома также анонсирует активную борьбу с Исламским государством и другими террористическими группировками.
Внешняя политика США будет ориентирована на "американские интересы и американскую национальную безопасность".
"Борьба за справедливые, но жесткие торговые сделки может привести рабочие места к берегам Америки, повышение заработной платы и поддержку производства США", - подчеркивается в сообщении новой администрации.
Сразу после инаугурации Трамп подписал ряд распоряжений, в том числе о назначении Джеймса Маттиса главой Пентагона.
20 января вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ придется переориентировать свою экономическую стратегию на Азию, если новая администрация Белого дома продолжит торговую войну с Китаем.
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