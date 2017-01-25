В Китае нашли древние останки выдры размером с волка

Ученые считают, что животное, чьи останки были найдены, обитало в той местности более шести миллионов лет назад

На юго-западе Китая ученые обнаружили ископаемые останки выдры размером с волка. Об этом сообщает Би-би-си.



По мнению ученых, эти животные жили в теплой, влажной заболоченной местности более шести миллионов лет назад.

Огромная выдра, которую назвали Siamogale melilutra, весила около 50 кг и была до двух метров длиной, в то время как самая большая из выдр, которая живет сегодня, весит до 32 кг.

"Я думаю, что Siamogale melilutra напоминает нам о том, какой разнообразной была жизнь в прошлом и на сколько еще вопросов мы должны найти ответы... Кто бы мог представить себе выдру размером с волка?", - говорит куратор палеоботаники и палеоэкологии Кливлендского Музея естествознания Денис Су.

Окаменелости, среди которых почти полный череп, нижняя челюсть, зубы и кости конечностей, были найдены в китайской провинции Юньнань. В том же районе находили и другие окаменелости, в частности ископаемые остатки черепа обезьяны, а также слонов, бобров, оленей, крокодилов, лебедей и уток.

9 декабря 2016 года сообщалось, что в куске янтаря на рынке в Мьянме нашли фрагмент оперенного хвоста крошечного динозавра. По словам ученых, находке не менее 99 млн лет.

Читайте также: Ученые впервые обнаружили окаменелый мозг динозавра

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.