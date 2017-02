США ввели новые санкции против Ирана: список

В санкционном списке - 13 граждан и 12 компаний из ОАЭ, Ливана, Кувейта и Китая

Министерство финансов США ввело санкций против 13 физических лиц и 12 компаний в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В санкционном списке - граждане и компании ОАЭ, Ливана и Китая.

Санкции вводятся против следующих граждан:

Яхья Хадж, Ливан;



Абдолла Асгарзаде, гражданство не указано;

Тенни Дариан, Иран;

Хасан Дегхан Эбрахими, Иран;

Мухаммад Абд-аль-Амир Фархат, Кувейт;

Мохаммад Магхам; Иран;

Камбиз Ростамиан, ОАЭ;

Али Шарифи, Иран;

Цинь Сяньхуа, Китай;

Ричард Юэ, гражданство не указано;

Мостафа Захеди, гражданство не указано;

Годрат Заргари, гражданство не указано;

Кэрол Чжоу, гражданство не указано.

Компании:

Cosailing Business Trading Co., Ltd, Китай;



East Star Company, Иран;



Ervin Danesh Aryan Company, Иран;

Maher Trading and Construction Company, Ливан;

Mirage For Engineering And Trading, Ливан;

Mirage For Waste Management And Environmental Services, Ливан;

MKS International co. ltd, Китай;

Ningbo New Century Import And Export Company, ltd, Иран;

Ofog Sabze Darya Company, Иран;

Zist Tajhiz Pooyesh Company, Ливан;

Reem Pharmaceutical, ОАЭ;

Royal Pearl General t.r.d, Иран.



Толчком для введения США санкций стал запуск Ираном баллистической ракеты средней дальности, осуществленный 29 января 2017 года.

Во время президентской кампании и после инаугурации Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости расторжения ядерного соглашения с Ираном. 15 января 2017 года замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ядерная сделка пересматриваться не будет. Иран неоднократно заверял, что его ракеты якобы не будут оснащаться ядерными зарядами.

Обострение отношений Ирана и США произошло на фоне подписания 28 января Трампом указа, которым ограничивается иммиграция беженцев из мусульманских стран. Документ уже раскритиковали канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики. 29 января федеральная судья США Энн Доннелли частично приостановила действие указа.

