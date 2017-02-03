В США зафиксирован рост безработицы

Вместе с незначительным ростом уровня безработицы отмечается и прирост рабочих мест, который оказался выше прогнозов экономистов

В январе 2017 года прирост рабочих мест в США составил 227 тысяч, что является лучшим, чем ожидалось, результатом. Прирост рабочих мест оказался выше прогнозов экономистов. Об этом сообщает Голос Америки.

Рост безработных составил 0,1%, таким образом достигнув уровня в 4,8%. Безработными официально считаются люди, которые находились в поисках работы в течение четырех недель.

Отмечается, что большинство новых рабочих вакансий открылись в сфере строительства и розничной торговли.

В то же время рост заработной платы в январе, который составил всего 0,1%, замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее сегодня сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью пересмотреть отношения с Кубой.

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