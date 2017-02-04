США на 100% стоят плечом к плечу с Японией - Пентагон
США на 100% стоят плечом к плечу с Японией, а любая агрессия Северной Кореи с применением ядерного оружия в отношении США или их союзников, в том числе Южной Кореи, приведет к "эффективному и сокрушительному" ответу. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время своих визитов в Токио и Южную Корею, передает Голос Америки.
Отмечается, что визиты в Южную Корею и Японию планировались с целью заверить этих двух партнеров США в Азии в приверженности Вашингтона многолетнему союзу с ними.
Во время своей избирательной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности вывода войск из Южной Кореи и Японии в случае, если они не станут платить больше за военную поддержку со стороны США.
27 января Мэттис заверил министров обороны Франции, Израиля и ФРГ в приверженности США НАТО и региональной безопасности.
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