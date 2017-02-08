Додон выступил против открытия офиса НАТО в Кишиневе

Правительство Молдовы остается под контролем коалиции партий, выступающих за продолжение сближения с Евросоюзом и НАТО

Президент Молдовы Игорь Додон предостерег НАТО от быстрого укрепления связей с его страной и выступил против планируемого открытия представительства альянса в Кишиневе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Выступая после переговоров с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттермюллер в Брюсселе, Додон сказал, что такой контактный офис не будет иметь никакой пользы для большинства граждан его страны и НАТО не стоит "торопиться", чтобы открыть его.

"Как по мне, открытие такого офиса ... - это провокация, созданная предыдущим правительством", - сказал Додон журналистам в штаб-квартире НАТО во время своего первого визита в Брюссель.

Ґоттермюллер назвала свои переговоры с Додоном "интенсивными положительными дискуссиями", но настаивала, что НАТО и дальше планирует открыть свое представительство в Кишиневе в конце 2017 года.

Должность президента в Молдове предусматривает преимущественно выполнения представительских функций. Правительство Кишинева остается под контролем коалиции партий, выступающих за продолжение сближения с Евросоюзом и НАТО.

23 декабря 2016 года Игорь Додон официально стал президентом Молдовы. Он, в частности, выступает за сближение страны с Россией и против интеграции в НАТО. Ранее Додон заявлял, что аннексированный украинский Крым принадлежит государству-оккупанту Российской Федерации.

16 января 2017 года Додон заявил, что он сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за намерений сближения с Украиной.

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