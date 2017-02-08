Суд РФ повторно признал Навального виновным по делу Кировлеса

Как сообщает сам Навальный, текст приговора, который сейчас зачитывает судья, полностью совпадает с приговором, вынесенным в 2013 году

В российском городе Киров суд сегодня, 8 февраля 2017 года, повторно признал оппозиционера Алексея Навального виновным в хищениях по делу Кировлеса. Это следует из мотивировочной части приговора, который в данный момент зачитывает судья, сообщает Радио Свобода.



Как сообщил сам Навальный в своем Twitter, слова судьи пока дословно совпадают с текстом приговора, вынесенного ему и бизнесмену Петру Офицерову в 2013 году.



Во время перерыва в заседании российский оппозиционер в очередной раз назвал обвинительный приговор политическим давлением.



Ранее представитель обвинения потребовал приговорить Навального и Офицерова к условным срокам в пять лет и четыре года соответственно и назначить им штрафы по 500 тысяч рублей.



В свою очередь оппозиционер заявлял, что не прекратит готовиться к участию в выборах президента России в 2018 году в случае вынесения обвинительного приговора.

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В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам по делу Кировлеса. Российское следствие утверждало, что они организовали хищение 10 тысяч кубометров леса, чем нанесли ущерб в 16 млн рублей.



Европейский суд по правам человека признал приговор Навальному неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение.



1 августа 2016 года Люблинский суд Москвы отказался изменить наказание Навальному на реальный срок.

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