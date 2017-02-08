В Афганистане убили сотрудников Красного Креста: подозревают ИГ
На севере Афганистана по меньшей мере 6 афганских сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты. Вероятно убийство совершили боевики террористической организации Исламское государство, сообщает агентство Reuters.
Сотрудники МККК несли поставки на севере страны - в районы, пострадавшие от смертельно опасных снежных бурь.
По данным пресс-секретаря организации Томаса Гласса, еще двое человек считаются пропавшими без вести после теракта в провинции Джаузджан.
Талибан участие в теракте отрицает.
20 января 2017 года сообщалось, что в течение 2016 года в Афганистане погибло рекордное количество журналистов - 13.
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