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В Афганистане убили сотрудников Красного Креста: подозревают ИГ

08.02.2017 16:00
Жертвами террористов стали шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста, еще двое человек считаются пропавшими без вести
В Афганистане убили сотрудников Красного Креста: подозревают ИГ
Фото: EPA

На севере Афганистана по меньшей мере 6 афганских сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты. Вероятно убийство совершили боевики террористической организации Исламское государство, сообщает агентство Reuters.

Сотрудники МККК  несли поставки на севере страны - в районы, пострадавшие от смертельно опасных снежных бурь.

По данным пресс-секретаря организации Томаса Гласса, еще двое человек считаются пропавшими без вести после теракта в провинции Джаузджан.

Талибан участие в теракте отрицает.

20 января 2017 года сообщалось, что в течение 2016 года в Афганистане погибло рекордное количество журналистов - 13.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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